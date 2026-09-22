Самарцы рассказали о громких звуках во время атаки дронов

Жители Самары утром 22 сентября сообщили о громких звуках во время атаки беспилотников на регион. Очевидцы описали их как "пугающие", пишет "Российская газета" со ссылкой на MAX-канал "Самара Молния".
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