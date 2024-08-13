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Царьград

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Неожиданный поворот с плакатом "Украина, вперёд на Москву": "Удар" пришёлся по Панину*

Неожиданный поворот с плакатом "Украина, вперёд на Москву": "Удар" пришёлся по Панину*

Повесившие провокационный плакат в столице граждане идентифицированы. Вместе с тем история с плакатом "Украина, вперёд на Москву" приняла неожиданный поворот.

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Комментарии
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Ed Red
Как с такой рожей хроника-алкаша удалось проломиться в актеры? Удивительно!
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