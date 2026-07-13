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Рекомендации по безопасным прогулкам для сохранения здоровья коленей

Продолжительность безопасных прогулок зависит от состояния суставов и индивидуальных особенностей организма, а для здоровых людей оптимальна прогулка в умеренном темпе продолжительностью от 30 до 60 минут.

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