Рекомендации по безопасным прогулкам для сохранения здоровья коленей

Продолжительность безопасных прогулок зависит от состояния суставов и индивидуальных особенностей организма, а для здоровых людей оптимальна прогулка в умеренном темпе продолжительностью от 30 до 60 минут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии