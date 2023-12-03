В Кемеровской области сотрудники полиции и член Общественного совета приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню неизвестного солдата

В Прокопьевске состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата. В этот день в разных городах и районах кузбассовцы отдают дань памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и похоронены в братских могилах или лежат в местах гибели.
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