Киевская делегация осталась в Эр-Рияде ожидать результатов переговоров РФ и США

Члены делегации переговорщиков из Украины остаются в Саудовской Аравии и ожидают результатов переговоров России и США, которые пройдут 24 марта в Эр-Рияде, пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на телеканал «Рада».
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