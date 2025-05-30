Спор ИП с СПбГАУ в Пушкине может оставить крупные проекты без озеленения

Индивидуальный предприниматель Сонькина В.М., являющаяся подрядчиком ООО «СК «Природа-Сервис», поделилась, что не может забрать растения из своего питомника, который много лет располагался в помещениях ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» в г.