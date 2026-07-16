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Царьград

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Журналист Бойко рассказал, как Facebook заблокировал его пост

Журналист Бойко рассказал, как Facebook заблокировал его пост

Владимир Бойко, журналист и бывший военный ВСУ, рассказал о заблокированной публикации в Facebook, содержащей приказ Валерия Залужного о «речи победителя» на фоне потерь в Артемовске в 2023 году, считающийся недостоверным по мнению соцсети.

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