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Рогов: украинские военные сдаются в плен в Трудовом, Ильинке и Степановке

Рогов: украинские военные сдаются в плен в Трудовом, Ильинке и Степановке

Бойцы украинской армии сдаются в плен в населённых пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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