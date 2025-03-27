ТАСС: виновником смертельного ДТП в Новосибирске может быть сын алтайского бизнесмена

Предположительно, аварию утроил 19-летний учредитель ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк Предполагаемый виновник ДТП с двумя погибшими в центре Новосибирска – сын крупного алтайского предпринимателя Никита Заставнюк.
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