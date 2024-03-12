Планирующая авиационная бомба ФАБ-1500: характеристики и почему Украина вызвало беспокойство Ирэн ОрлонскаяВ феврале этого года Военно-космические силы России уже использовали подобный снаряд на территории Украины, что вызвало тревогу среди украинских бойцов.