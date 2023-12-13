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«РВ»: ВС России в районе Авдеевки успешно продвигаются вперед

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» разместил видео сражений у Авдеевки. Отмечается, что российская армия успешно атакует около поселка Северный в ДНР, проламывая оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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