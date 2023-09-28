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Атанасов о голе «Ак Барсу» в овертайме: «Коваленко – гений, увидел такую передачу. Думал, он будет бросать, а мне осталось клюшку подставить»

«Торпедо» победило «Ак Барс» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Мы разбирали соперника и знали, как они будут играть.

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