Залежи золота обнаружены на территории Донбасса Татьяна АрестоваГлава ДНР Денис Пушилин подчеркнул в начале весны, что экономическое будущее региона зависит от внутренних потребностей, с акцентом на предприятия с высокой добавленной стоимостью.
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