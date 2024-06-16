Залежи золота обнаружены на территории Донбасса Татьяна АрестоваГлава ДНР Денис Пушилин подчеркнул в начале весны, что экономическое будущее региона зависит от внутренних потребностей, с акцентом на предприятия с высокой добавленной стоимостью.