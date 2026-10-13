Онлайн-проект унижения женщин в Рунете начал скрывать контент на фоне проверок

Экс-депутат Госдумы Ксения Горячева ранее сообщила, что прокуратура Москвы нашла в материалах интернет-сообщества «Не сущий свет» признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства.
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