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Онлайн-проект унижения женщин в Рунете начал скрывать контент на фоне проверок

Онлайн-проект унижения женщин в Рунете начал скрывать контент на фоне проверок

Экс-депутат Госдумы Ксения Горячева ранее сообщила, что прокуратура Москвы нашла в материалах интернет-сообщества «Не сущий свет» признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства.

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