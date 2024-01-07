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Трамп обвиняет Байдена в том, что он может устроить Третью Мировую Войну и уничтожить США до выборов

Трамп обвиняет Байдена в том, что он может устроить Третью Мировую Войну и уничтожить США до выборов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден в состоянии устроить Третью мировую войну и уничтожить страну за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев.

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