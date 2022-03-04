МИР Зеленский обречён: Коротченко об отказе Украине в НАТО Коротченко об отказе Украине в НАТО: Зеленский обречён

Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе Грузии и Украине в членстве в НАТО, заявил, что судьба украинского президента Владимира Зеленского уже предрешена.