Доспехи простых воинов на фотографиях и картинах

Славянская доктринаДоспехи простых воинов на фотографиях и картинахВячеслав Шпаковский «Битва при Оре» из «Хроник» Жана Фруассара. Национальная библиотека Франции, Париж.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 Карта недели 09.08 - 15.08 1️⃣9 кубки - мечты сбываются. Во всех делах будете невероятно удачливы. Близится и материальная прибыль. Возможно, дадут премию или назначат прибавку к зарплате. Карта означает завершение важного жизненного этапа, перехода на другой уровень. Устройте себе праздник по такому важному поводу, поделитесь радостью с близким окружением. Здоровье вас не подведёт, наслаждайтесь прекрасным настроением. 2️⃣ 6 мечи - уход от существующих проблем. Начало нового проекта и неуверенность, связанная с этим. Карта может говорить и о переходе на новую должность, успешном разрешении конфликтов и разногласий, о плодотворной командной работе, профессионализме. Возможно будет расстояние, которое разделяет влюблённых. Это может быть какая-то командировка, срочный отъезд, так и внутреннее отдаление, потребность побыть одному. Здоровье - хорошее. Исцеление от болезни. Для улучшения самочувствия рекомендуется сменить обстановку, отправиться в путешествие или просто гулять больше на свежем воздухе. 3️⃣Король пентаклей - карта сообщает о богатстве и материальном благополучии. Потребуется некая защита друг друга, дайте уверенность в крепости чувств своей половинке. Если вы неважно чувствовали себя, то эта неделя восстановления организма, знак хорошего самочувствия. Удача в бизнесе, перспективные проекты, которые принесут эмоциональное удовлетворение, распланируйте и выполняйте, идите к цели. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Комментировать
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