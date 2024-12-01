Эксперт указала на сложность отмены ОГЭ и ЕГЭ для школьников

Отмена ОГЭ и ЕГЭ для поступающих в колледж — сложно осуществимая идея. Об этом 1 декабря заявила эксперт по эффективным стратегиям поступления в вуз, автор курса «Стратегия поступления в вуз: от А до Я» Марина Степанова.