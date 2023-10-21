Искусственный интеллект создаст конкуренцию мировым разведкам - эксперт

Святогор Князев

Иксперд видимо не в курсе что в физике есть такое понятие как "неопределённость"! Человек преодолевает неопределённость очень быстро, а машина зависает...какой бы она уной ни была. Так что никогда машина не станет конкурентом человеку в разведке. США много десятилетий имеют суперкомпьютеры, а страной всё равно управляют долбоящеры!