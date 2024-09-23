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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле увольняющиеся с работы вынуждены сами искать себе замену

В Барнауле увольняющиеся с работы вынуждены сами искать себе замену

Или по собственной воле, или по просьбе работодателя В Барнауле каждый третий увольняющийся с работы участвует в поисках сотрудника себе на замену, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

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