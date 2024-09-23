В Барнауле увольняющиеся с работы вынуждены сами искать себе замену

Или по собственной воле, или по просьбе работодателя В Барнауле каждый третий увольняющийся с работы участвует в поисках сотрудника себе на замену, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии