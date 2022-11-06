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Дэвис сыграет на ЧМ-2022 за Канаду, но пропустит 2 матча «Баварии» до паузы из-за мышечной травмы

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сможет сыграть на ЧМ-2022. Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, футболист пропустит два оставшихся до паузы матча Бундеслиги против «Вердера» и «Шальке» из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в игре против «Герты» (3:2).

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