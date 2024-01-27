Посольство: США попытались переписать историю заявлениями об антисемитизме в РФ

Российское посольство в США прокомментировало обвинения в адрес России в антисемитизме. Дипломаты заявили, что подготовленные американской стороной материалы говорят о слабости исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции и пробивают «очередное дно невежества».
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