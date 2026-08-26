🐕 Во дворе Армянска собака укусила 10-летнего мальчика: семье ребенка выплатят 40 тыс рублей Инцидент произошел в районе дома № 25 в микрорайоне имени генерала Васильева, сообщили в прокуратуре РК.
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🐕 Во дворе Армянска собака укусила 10-летнего мальчика: семье ребенка выплатят 40 тыс рублей Инцидент произошел в районе дома № 25 в микрорайоне имени генерала Васильева, сообщили в прокуратуре РК.