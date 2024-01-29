Собчак обвинила Михалкова, в том что он рассказал Путину о «голой» вечеринке. Вот что ответил режиссер

Журналистка иронично поблагодарила Никиту Сергеевича за бдительность. фото: Legion MediaЕсли участники «голой» вечеринки, которую организовала Настя Ивлеева, думали, что о скандале скоро забудут, они сильно ошибались.
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