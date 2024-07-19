«У меня больше нет подруг»: Алсу разоткровенничалась, придя в себя от развода

Певица лучилась красотой и свободой. Певица Алсу предоставлено Пресс-службойВ Северной столице завершился музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», ставший ярким праздником и богатым на события мероприятием.
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