У мамы Александра Реввы сотрясение мозга: «Давление, упала. Сын не приехал, не помогает, отдает все деньги жене»

Александр Ревва не раз признавался, что его отношения с матерью далеки от идеальных. Похоже, между родственниками снова произошло обострение, на днях шоумен заявил: женщина делает все, чтобы он чувствовал себя несчастным.
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