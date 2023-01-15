Арестович признал ошибку Киева, которая привела к взрыву жилого дома в Днепропетровске

Многоэтажка в Днепропетровске пострадала из-за украинской ПВО.Алексей Арестович, который является советником главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, признал, что повреждения жилой многоэтажки в Днепропетровске связано с работой ПВО.
Многоэтажка в Днепропетровске пострадала из-за украинской ПВО.Алексей Арестович, который является советником главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, признал, что повреждения жилой многоэтажки в Днепропетровске связано с работой ПВО.
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