Царьград

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Арестович признал ошибку Киева, которая привела к взрыву жилого дома в Днепропетровске

Арестович признал ошибку Киева, которая привела к взрыву жилого дома в Днепропетровске

Многоэтажка в Днепропетровске пострадала из-за украинской ПВО.Алексей Арестович, который является советником главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, признал, что повреждения жилой многоэтажки в Днепропетровске связано с работой ПВО.

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