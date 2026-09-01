short to npoc ! DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll I'll say right away that this is just an analysis! Even if some situation arises, I won't open a trade, since what we have now doesn't fit into the rules of my strategy, but nevertheless, it looks very nice!.
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