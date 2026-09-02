Фонд предпринимателей Ставрополья организовал павильон на фестивале

Фонд поддержки предпринимателей Ставрополья впервые организует бесплатный павильон для креативного бизнеса на фестивале "Заповедный сувенир" в Кисловодске с 17 по 23 сентября 2026 года.
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