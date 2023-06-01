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Генсек НАТО Столтенберг поддержал удары украинской армии по российским территориям

Генсек НАТО Столтенберг поддержал удары украинской армии по российским территориям

Киевский режим имеет право защищаться, нанося удары по российской территории. Соответствующей информацией поделился генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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