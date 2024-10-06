Наше участиеВ сентябре 2024 года в рамках ежегодного областного профилактического марафона ´Старт на Безопасность´ в нашем учреждении дошкольного образования с законными представителями и воспитанниками были проведены различные формы работы.
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