Глава СК взял на контроль расследования уголовных дел против детей в Ленобласти

Права несовершеннолетних систематически нарушаются в одной из семей, проживающей в деревне Клопицы. Главе СК Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовных дел о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Ленобласти.
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