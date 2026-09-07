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Газета.ру

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Диетолог Залетова: чеснок может вызвать вздутие и боли в животе

Диетолог Залетова: чеснок может вызвать вздутие и боли в животе

Чеснок может быть опасен для некоторых людей, так как он содержит фруктаны – короткие цепочки фруктозы, вызывающие выраженное газообразование, вздутие, боли в животе и диарею.

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