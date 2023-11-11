Самые безумные и изощрённые способы похудения

Казалось бы, что можно придумать лучше старого проверенного способа для сохранения стройной фигуры – правильно питайся и занимайся спортом; но люди – это такие неугомонные существа, что и тут, как и везде, не устают испытывать и изобретать все новые и новые способы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии