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Самые безумные и изощрённые способы похудения

Самые безумные и изощрённые способы похудения

Казалось бы, что можно придумать лучше старого проверенного способа для сохранения стройной фигуры – правильно питайся и занимайся спортом; но люди – это такие неугомонные существа, что и тут, как и везде, не устают испытывать и изобретать все новые и новые способы.

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