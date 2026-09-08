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«Они боялись потерять нажитое». Михалков осудил уехавших из России после начала СВО

«Они боялись потерять нажитое». Михалков осудил уехавших из России после начала СВО

Народный артист РСФСР режиссёр Никита Михалков резко высказался о российских эмигрантах, покинувших страну после 2022 года.

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