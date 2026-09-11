Слава рассказала о своих отношениях с алкоголем

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала о своих отношениях с алкоголем. Как сообщает Super.ru, в соцсетях она заявила, что пропила курс антидепрессантов и теперь будет жить счастливой жизнью без ограничений.
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