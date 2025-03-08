Мэрская реакция: чиновники пригрозили прокуратурой недовольным "вертолетной" раздачей квартир в Хабаровске

Вадим Кузнецов

Мамма миа, какая тупость и какая наглость! Похоже, мэрия Хабаровска держит всех сразу за идиотов. Или там только идиоты? Ни таджики, ни узбеки не являются коренными народами России. И у тех, у других есть свои национальные государства. Из статьи следует, что многие хабаровские семьи встали на учет и попали в очередь еще до того, как иностраные счастливчики вообще получили российское гражданство (если вообще его получали). Таким образом, похоже, что их просто сдвинули в очереди. Процент иностранцев и "новых граждан", судя по фамилиям, ратно превышает их процентное количество в крае. То есть налицо что-то вроде дискриминации по национальному и/или конфессионному признаку. Но самое грустное, что я не очень верю, что ситуация исправится, а виновные будут наказаны. Думаю, что никаких последствий для мэра Хабаровска не случится. Ни за раздачу общественного имущества направо и налево, не поймешь кому, ни за угрозы избирателям. А после следующих выборов он вновь станет мэром. Всенародно избранным.