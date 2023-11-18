Медвежий угол
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Медвежий угол

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ПОЛИС ОМС - НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ? МИГРАНТЫ ТРЕБУЮТ БЕСПЛАТНУЮ МЕДСТРАХОВКУ В РОССИИ

ПОЛИС ОМС - НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ? МИГРАНТЫ ТРЕБУЮТ БЕСПЛАТНУЮ МЕДСТРАХОВКУ В РОССИИ

Вице-премьер Киргизии выступил с необычной инициативой. Он предложил Москве выдавать мигрантам бесплатную медицинскую страховку.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Это факты. А чтобы лечить проблему для начала нужно проверить конторки типа http://mprav.ru/ На какие доходы покупают элитные машины и квартиры, кто оплачивает и т.п. Защитников прав мигрантов и вести учет. Насчет учета кстати вроде в Думе рассматриваются вопросы учета и пребывания мигрантов на территории РФ. Доведут до ума - глядишь и нелегалов поуменьшится...
Юридическое агентство «МигрантПрав»
mprav
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3 час.
ИГ
Ирина Голота
...&quot;ЗАСТАВЛЯЮТ покупать...&quot;  и это правильно. Никто мигрантам НИЧЕМ не обязан. Пусть разбираются со своими работодателями и покровителями
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Л
Леонид
В край уже охренели эти существа...
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