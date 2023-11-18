ПОЛИС ОМС - НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ? МИГРАНТЫ ТРЕБУЮТ БЕСПЛАТНУЮ МЕДСТРАХОВКУ В РОССИИ

Андрей Бедный

Это факты. А чтобы лечить проблему для начала нужно проверить конторки типа http://mprav.ru/ На какие доходы покупают элитные машины и квартиры, кто оплачивает и т.п. Защитников прав мигрантов и вести учет. Насчет учета кстати вроде в Думе рассматриваются вопросы учета и пребывания мигрантов на территории РФ. Доведут до ума - глядишь и нелегалов поуменьшится...