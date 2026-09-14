Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Наш ответ пока далеко не тотальный...

Оптимистичный текст  дня.Когда украинский артиллерист стреляет по вокзальной площади, по бульвару, по продавщицам фруктов и овощей на рынке на Текстиле в Донецке, когда теперь операторы украинских дронов целятся в рейсовые пассажирские автобусы, по компаниям подростков, по девочке на велосипеде, они не делают ничего такого, чего бы ни делала Украина с 2014 года.

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