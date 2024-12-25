Возбуждено дело в отношении проникших в курскую Суджу иностранных журналистов

Сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о возбуждении и расследовании уголовного дела в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно побывали в городе Суджа Курской области.
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