В Надыме решают вопрос с гололедом

После обильных осадков подрядная организация провела уборку снега в Надыме. В ответ на жалобы горожан в соцмедиа «Злой и добрый надымчанин» администрация сообщила, что участки с гололедом проверят, а при необходимости повторно обработают песком.
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