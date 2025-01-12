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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» в 10-й раз в сезоне пропустил после первого же броска

Ранее «Пингвинс» проиграл «Оттаве» 0:5 в регулярном чемпионате НХЛ. Первую шайбу пропустили на 3-й минуте после первого броска в матче.

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