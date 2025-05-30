Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?

В ежегодном отчёте разведуправления минобороны США (2025 Worldwide Threat Assessment) опубликовали информацию о модернизации российской ракеты Р-37М, в результате которой появилась возможность устанавливать в её боеголовку ядерный заряд.
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