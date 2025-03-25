Кроме этого, ВОДИТЕЛИ сообщают, что установка камеры фиксации нарушений правил ПДД ведётся и у хутора Родниковского (127 км автомобильной дороги "Самойловка - Преображенская") 🤔🤔🤔.
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Кроме этого, ВОДИТЕЛИ сообщают, что установка камеры фиксации нарушений правил ПДД ведётся и у хутора Родниковского (127 км автомобильной дороги "Самойловка - Преображенская") 🤔🤔🤔.