Болгарский политик призвал сменить временное правительство

Временный кабинет министров нуждается в немедленной замене, заявил глава болгарской парламентской партии «Есть такой народ» Слави Трифонов, 1 на «Я полностью поддерживаю слова президента и абсолютно убежден, что чувство несправедливости не только во время выборов, но и в нашей повседневной жизни — это чувство, которое испытывает каждый из нас.