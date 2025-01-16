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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ливо 5-м в истории КХЛ сделал 3 хет-трика в одной регулярке. Ранее это удалось Яшкину, Ковальчуку, Доусу и Тарасенко

В среду 31-летний канадский форвард «Салавата Юлаева» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Нефтехимиком» (5:0).

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