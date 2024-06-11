Путешествие в пушкинскую эпоху: как в Петербурге прошел топонимический фестиваль

Его посвятили 225-летию Александра Пушкина Станцевать на балу, сочинить стихотворение и показать свое знание города смогли участники городского детского историко-краеведческого фестиваля «Пушкинские топонимы Петербурга».
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