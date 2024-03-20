В Приамурье на помощь горнякам из Кузбасса вылетел самолет Ил-76 МЧС России

Сегодня из Кузбасса в Амурскую область вылетел самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей, состоящей из 30 человек, среди которых есть инженеры, шахтовые специалисты и горноспасатели.
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