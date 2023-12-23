Алексеенко: ВСУ ударили ракетами по школе и детсаду в Херсонской области

Школа и детский сад на территории Каланчакского района Херсонской области подверглись ракетным ударам со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.
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