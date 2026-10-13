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Газета.ру

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Овечкину подарили пожизненный билет в ночной клуб в честь 930-го гола в НХЛ

Овечкину подарили пожизненный билет в ночной клуб в честь 930-го гола в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин получил необычный подарок после 930-й заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

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